Г.Науседа обсудил с главой парламента Японии сотрудничество в науке, медицине

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В среду в Токио литовский президент Гитанас Науседа обсудил с главой японского парламента сотрудничество стран в сфере науки и медицины.

Как сообщила администрация президента, на встрече с председателем Палаты представителей японского парламента Тадамори Ошимой Г. Науседа уделил основное внимание обсуждению актуальным вопросам международной повестки и целям слаженного развития стран.

Также речь шла и об активизирующихся отношениях Литвы и Японии, академических обменах, с удовлетворением отмечалось, что круг студентов, прибывающих в Литву из Японии, постоянно растет, и что сейчас является самым крупным за всю историю сотрудничества стран.

«Сотрудничество между университетами Литвы и Японии в сфере наук о жизни и медицины активизируется, поэтому, как утверждает президент, необходимо использовать благоприятную ситуацию и поощрять научную общественность других сфер и ведомства по-новому посмотреть на возможности сотрудничества», – говорится в сообщении администрации президента.

Г. Науседа отмечает, что Япония является «важнейшим партнером Литвы в Азии», а страны связывают общие ценности и сходны подход к решению вопросов международной повестки дни.

«Мы продолжаем осмысленный политический диалог, новый импульс которому придал исторический визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Литву в 2018 году. После этого визита мы ощущаем усиление внимания японского бизнеса и финансовых структур к Литве и к Балтийским странам», – отметил глава государства.

На встрече также было уделено внимание вкладу японского дипломата Тиунэ Сугихары в развитие двухсторонних отношений стран. Президент напомнил о приглашении литовского сейма к японским депутатам посетить Литву, акцентируя, что в 2020-ый год в Литве уже провозглашен годом гуманиста и правозащитника Туинэ Сигухары.

По словам Г. Науседы, важно, чтобы история, наследие Т. Сугихары и выпестованные им ценности были известны молодежи.

Президент и первая леди в рамках визита также возложат цветы к памятнику Т. Сугихары и посетят его мемориальный музей. В Университете Гифу президент выступит с лекцией, ему будут вручены регалии почетного доктора.

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста.