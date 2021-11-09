Г. Науседа обсудил с главой Совета ЕС ситуацию на границе, ждет более строгой реакции ЕС

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Литовский президент Гитанас Науседа ожидает строгой реакции Евросоюза в связи со скоплением большой группы нелегальных мигрантов на Восточной границе блока.

Ситуацию на границе Литвы и Польши с Беларусью глава государства во вторник обсудил с председателем Совета руководителей ЕС Шарлем Мишелем. Г. Науседа отметил, что положение на восточной границе ЕС постоянно ухудшается, масштаб гибридной атаки растет, поэтому важно на уровне ЕС продемонстрировать солидарность с Польшей и предпринять решительные действия.

«Перед лицом гибридной атаки нам необходимо незамедлительно принять меры на уровне ЕС, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации. То, что происходит на польской границе с Беларусью, – это не только польская проблема — это дело всего ЕС», — цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.

Он подчеркнул необходимость как можно скорее приступить к реализации соглашений октябрьского саммита ЕС. В выводах, приняты по итогам саммита, осуждались гибридные атаки на внешних границах, было достигнуто соглашение о расширении санкций в отношении вовлеченных физических и юридических лиц.

По словам Г. Науседы, в настоящее время необходимо ускорить процесс пересмотра политики ЕС в области миграции и предоставления убежища, обеспечить участие ЕС в создании физического барьера на внешней границе ЕС и вновь расширить санкции против белорусского режима.

Президент Ш. Мишель предложил включить вопрос миграции в повестку декабрьского заседания Совета Европы.

Ситуация на границе начала ухудшаться в понедельник, когда несколько тысяч нелегальных мигрантов сконцентрировались на польской границе и безуспешно пытались проникнуть на территорию соседней страны.

В ответ на сложившуюся ситуацию правительство Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение в приграничных районах, решение по которому будет принято Сеймом.

В этом году из Беларуси нелегально попали в Литву более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, но после того, как в августе пограничники изменили тактику, еще почти 6 тыс. не были впущены в страну.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве было объявлена объявлена экстремальная ситуация.