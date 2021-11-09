Г. Науседа выражает поддержку введению ЧП на границе с Беларусью

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что поддерживает введение чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью, так как у внешней границы Европейского союза (ЕС) скопились тысячи мигрантов.

«Думаю, что введение ЧП, установленное на определенный период времени и на определенных участках – надлежащий ответ в этой конкретной ситуации. Оно ограничение возможности осуществления против нас скоординированной атаки и нелегальной миграции, оно лишь минимально затронет права и свободы наших людей», – сказал президент журналистам во вторник после встречи с премьером Ингридой Шимоните.

Он повторил, что наплыв мигрантов из Беларуси – это гибридная атака минского режима, а ситуация на границе «все больше накаляется».

«В нынешних обстоятельствах мы должны действовать решительно, чтобы защитить границу и защитить людей», – сказал Г. Науседа.

Глава государства выразил поддержку всем предложениям о введении ЧП.

«Я полностью поддерживаю введение ЧП на таких условиях, на которых предусмотрено: на установленный срок, на установленных участках границы и пять километров вглубь, а также в лагерях для мигрантов», – отметил Г. Науседа.

«Я считаю, что это своевременная мера, которая, прежде всего, поможет нам предотвратить то координирование деятельности, которое происходит между мигрантами, когда они обмениваются информацией, проводят в жизнь и создают стратегии, как удобнее перейти границу», – добавил он.

Ситуация на границе ЕС и Беларуси стала ухудшаться в понедельник, когда на польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые безуспешно пытались прорваться на территорию соседней страны. Реагируя на ситуацию, правительство предлагает ввести ЧП на приграничных территориях, решение должен принять парламент.

ЧП предлагается ввести на месяц, оно будет действовать на пограничном участке и на территории, которая удалена от границы на пять километров в глубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

Президент добавил, что граница и Литвы, и Польши с Беларусью является внешней границей ЕС, «со всеми вытекающими последствиями», поэтому помощь нужна и на уровне Сообщества.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и в страну не было пропущено почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве объявлена экстремальная ситуация.