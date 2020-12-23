Г. Науседа обсудил с королем Бельгии меры по борьбе с коронавирусом

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа обсудил с королем Бельгии Филиппом меры по борьбе с коронавирусом и ситуацию с безопасностью в регионе Балтийских стран.

По сообщению администрации президента, главы государств обсудили показатели распространения вируса COVID-19 в Литве и в Бельгии, а также карантинный режим в праздничный период.

«Президент поделился с королем Бельгии решениями, принятыми для предотвращения распространения мутировавшего штамма COVID-19», – говорится в сообщении.

Г. Науседа также поблагодарил короля за вклад Бельгии в региональную безопасность и оборону Балтийских стран. Бельгийские военные участвуют в миссии Балтийского воздушного патрулирования, представители Сухопутных сил Бельгии также участвуют в работе дислоцированного в Литве Батальона сил передового базирования НАТО.

Также обсуждалась перспектива сотрудничества в сферах слаженного экономического роста, торговли, науки и образования.

«Представители науки и бизнеса Литвы готовы сотрудничать с коллегами из Бельгийского Королевства в секторах науки о жизни, «зеленой» экономики, финансовых технологий», – сказал руководитель Литвы.

Он пригласил короля Филиппа и королеву Матильду «в зависимости от ситуации борьбы с пандемией» прибыть в Литву весной 2021 года. Последний раз бельгийский монарх посещал Литву в 2017 году.