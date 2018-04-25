Г.Науседа обсудит с Генсекретарем НАТО последствия COVID-19 в сфере безопасности

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последствия COVID-19 в сфере безопасности.

Г. Науседа и Й. Столтенберг будут общаться посредством конференц-звонка.

По словам представителя президента по связям с общественностью Антанаса Бубнялиса, планируется обсудить динамику распространения коронавируса и его влияние на ситуацию с безопасностью в стране, а также на международную и национальную повестку безопасности, отношения с соседними странами.

Ранее Й. Столтенберг заявлял, что воздействие коронавируса ощутят жители и экономика всех стран. По его словам, в связи с пандемией COVID-19 усилились вызовы безопасности, также и по причине российского фактора.