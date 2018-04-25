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Датский министр «счастлив»: эмиграция впервые обогнала иммиграцию

Фото pixabay.com

Министерство иммиграции Дании констатирует: в 2019 году страну покинуло больше мигрантов, чем въехало. Впервые, начиная с 2011 года, разница между иммиграцией и эмиграцией оказалась в пользу второй. Глава министерства Маттиас Тесфайе назвал эти статистические данные «замечательными».

Об этом пишет в понедельник, 4 мая, новостное агентство The Associated Press.

«Для беженцев вполне естественно возвращаться на родину. Я рад, что мы можем защищать этих людей, пока в этом естьо необходимость, но я счастлив не менее, когда они могут вернуться домой», – приводит издание слова министра. Данные, опубликованные министерством иммиграции, свидетельствуют: основными группами людей, которые покинули страну в прошлом году, были сомалийцы, сирийцы, иракцы и боснийцы, в то время как среди искателей убежища преобладали жители Эритреи, Ирана и Афганистана.

Ева Зингер, представляющая неправительственную организацию «Датский совет по делам беженцев», полагает: этот феномен обусловлен тем, что Турция закрыла границу с Европейским союзом.

В последнее время Дания привлекла внимание международного сообщества жесткой позицией по отношению к иммигрантам. На пике массовой иммиграции беженцы из Африки, Азии и Ближнего Востока направились в богатые страны Северной Европы с их щедрыми системами социального обеспечения.

Тысячи людей пересекли Данию по дороге в соседнюю Швецию, которая в этом году приняла 163.000 мигрантов – самое большое количество приезжих на душу населения в Европе.

NEWSru.com.il

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