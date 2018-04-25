В Тельшяйском районе Литвы в пожаре погибли двое малолетних детей

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

Во вторник утром, в деревне Плепай, что в Тельшяйском районе Литвы возник пожар, в котором погибли двое малолетних детей.

По данным Департамента противопожарной защиты и спасения, сообщение о горящем доме было получено в 7 часов утра.

Дым заметила бабушка детей, которая вышла в хлев, находящийся рядом с домом. Ее внуки – четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик в этот момент спали в доме.

По словам пожарников, бабушка вбежала в дом, схватила детей и вынесла их на улицу, а быстро приехавшая мать еще до прибытия пожарников повезла детей в больницу. По дороге в больницу детей переняла машина скорой помощи, медики пытались реанимировать малышей, но в больнице они умерли.

В 7.36 пожар в доме был ликвидирован. По первичным данным пожарников, пожар возник в ванной комнате.

«Скорее всего, было возгорание проводов, в ванне был включен обогревательный котел. Поскольку в ванне была легко возгорающаяся пластиковая отделка, ядовитый дым вскоре проник в комнату, где спали дети. Огонь не распространился, пожарники потушили его за полчаса», – цитируются в пресс-релизе слова старшего специалиста Тяльшяйской службы противопожарного спасения Робертаса Кавяцкаса.

В доме не было детектора дыма.

По данным департамента, в прошлом году удалось избежать гибели детей в пожарах. За последние 10 лет в пожарах в Литве погибли 19 несовершеннолетних.