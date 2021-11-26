Г. Науседа обсудит с главами ЕС и НАТО активацию 4-ой статьи Альянса

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

В воскресенье в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос об активации статьи 4-ой статьи Североатлантического альянса.

«Конечно, мы неизбежно будем говорить обо всех обстоятельствах, которые могут привести к активации Четвертой статьи. Но опять же, мы имеем в виду более широкую картину не только миграцию, но и ситуацию на границах Украины, и, конечно, если в Украине активизируются действия, это действительно беспокоит не только украинцев, но весь регион, включая страны Балтии», – заявила в пятницу советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в интервью.

По ее словам, на встрече также будут обсуждаться строительство физического барьера на границе с Беларусью и возможное финансирование со стороны Евросоюза, изменения в миграционном законодательстве Сообщества, репатриация незаконных мигрантов в страны происхождения.

Как было сообщалось ранее, лидеры НАТО и ЕС, прибывают в Литву в воскресенье с однодневным визитом.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.

Запад обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

В результате в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а когда большое количество мигрантов скопилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм Литвы на месяц объявил чрезвычайное приграничных участках.