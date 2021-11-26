Мигранты бунтуют по обе стороны границы

Стоп-кадр видео

Группа мигрантов, которые содержатся в Польше в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, устроила бунт. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны страны Иоанна Конечняк.

Бунт вспыхнул в центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. По словам Конечняк, около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя «Freedom!» и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

«Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищен и окружен несколькими заборами. Ни один из них не был пересечен», — цитирует слова Конечняк Польское агентство печати.

«Мигранты пытались сломать забор. Это центр на базе полигона, поэтому там двойные заборы, а кое-где и тройные. Ситуация находится под контролем», — заверила в свою очередь пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская. По ее словам, у иностранцев нет оружия, но на территории есть мебель и другие предметы. «Они пытаются их использовать и используют», — отметила пресс-секретарь.

На место происшествия направлены дополнительные пограничники, а также полиция и пожарные.

Центр в Венджине был создан в сентябре, когда увеличилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу. Там сейчас находятся около 600 иностранцев-мужчин. Большинство из них — граждане Ирака и Афганистана.

В тоже время

В Беларуси находящиеся в логистическом центре Брузги мигранты устроили митинг, они требуют пропустить их в ЕС. Видео с места событий публикует Телеграм-канал ATN NEWS.

На кадрах видно, что несколько десятков мигрантов держат плакаты, на которых по-английски написано «мы не можем вернуться в Ирак».

Мигранты выкрикивают лозунги. Они не покидают огороженную территорию.

Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе возле КПП Брузги мигранты разбили новый лагерь.