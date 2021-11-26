Посольство Китая в Литве остановило выдачу виз. Представитель Китая: за Литвой стоит «кукловод»

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С четверга посольство Китая останавливает выдачу виз в Литве, сообщило диппредставительство.

Оно отмечает, что выдача останавливается по техническим причинам, однако это произошло по причине продолжающегося кризиса в отношениях Литвы и Китая из-за связей Вильнюса с Тайбэем.

«По техническим причинам консульские услуги с 25 ноября будут остановлены, – говорится в сообщении посольства. – Об обновлении услуг будет сообщено позднее».

На минувшей неделе Китай официально понизил уровень дипломатического представительства в Литве до временных поверенных в делах. Такое решение Пекин принял, реагируя на открытие Тайваньского представительства в Вильнюсе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить тайваньской миссии работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Китай недоволен тем, что в используемым в названии упоминается Тайвань, поскольку в этом Пекин видит попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова — Тайбэя в свете устоявшегося международного соглашения о том, что это название не противоречит политике «единого Китая», не позволяющей рассматривать Тайвань как отдельное государство.

Представитель Китая: за Литвой стоит «кукловод»

Представитель по связям с общественностью МИД Китая Жао Лидзянь в четверг на пресс-конференции заявил, что за действиями Литвы в отношении Тайваня стоят Соединенные Штаты Америки.

Так он реагировал на известия о том, что Литва подписала с американским агентством экспортных кредитов — Экспортно-кредитным банком EXIM меморандум сотрудничества, который позволит бизнесу, экспортирующему товары и услуги американского происхождения или производства, воспользоваться предоставляемыми банком средне- и долгосрочными гарантиями или кредитами на сумму до 600 млн долларов США.

«(Это) является дальнейшим доказательством того, что за провокационным шагом Литвы стоит кукловод, которые методически руководит всем шоу. Международная общественность может это ясно видеть», – отметил Ж. Лидзянь в тексте, опубликованном на интернет-сайте МИД Китая.

Представитель Китая также отметил, что, невзирая на международные нормы, Литва действовала из плохих побуждений как орудие более крупной страны и в итоге поплатится за это.

По словам Ж, Лидзяня, США зашли так далеко, что убедили другие страны служить политическому строю Америки.

«Литва не учла строгую позицию Китая, игнорировала более широкую картину отношений Китая и Литвы, основополагающие нормы развития международных отношений, она открыто сформировала ложный имидж «единого Китая, единого Тайваня» в мире, создав тем самым ужасный прецедент», – заявил представитель МИД.

«Китай всегда прибегал к решительному и необходимому ответу на все провокационные действия, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. Те, кто действует из плохих побуждений и далее идут по ложному пути, – они пожнут то, что посеяли», – добавил он.

Литовские бизнесмены говорят, что торговля с Китаем значительно осложнилась из-за дипломатического спора.

Весной Литва вышла из формата сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем «17 + 1», а в последнее время укрепляет отношения с другими странами Восточной Азии.