Г. Науседа обсудит с главой Совета руководителей ЕС готовность к саммиту

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Литовский президент Гитанас Науседа в среду обсудит по телефону с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем готовность к предстоящему саммиту Евросоюза.

В четверг и пятницу руководители ЕС в Брюсселе должны обсудить санкции в отношении белорусского режима, обсудить положение в Средиземном море, отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В повестке работы также внесено обсуждение внутренней политики и цифровой трансформации.

«В беседе с председателем Совета руководителей Европы Ш. Мишелем президент обсудит повестку будущего саммита, внедрения цифровых технологий, вопросы внутреннего рынка, промышленной политики и приоритеты внешней политики», – сказал BNS представитель Г. Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Саммит должен был состояться на минувшей неделе, но Ш. Мишель его перенес, поскольку должен был изолироваться — у работника его охраны был выявлен коронавирус.