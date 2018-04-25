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TOP,Бизнес,Новости

Г.Науседа обсудит с представителями бизнеса налоговые изменения

Фото Президентуры/РобертасаДачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник встретится с представителями бизнеса и ассоциациями работодателей, чтобы обсудить налоговые изменения.  

Как сообщили BNS в администрации президента, на встрече также будет обсуждаться вклад бизнеса в решении актуальных для общества проблем, а также и возможные предложения по улучшению бизнес-климата.  

Г. Науседа инициировал поправки к законам о пенсиях и повышении акциза на дизельное топливо для земледельцев, а также расширения базы подоходного налога. 

Глава государства уже встречался с представителями бизнеса в сентябре, тогда он обсуждал предложения к осенней сессии. Об этом он говорил и с представителями Кабмина, а также с профсоюзами. 

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