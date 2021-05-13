Г. Науседа отправляется с официальным визитом в Молдавию

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Литовский президент Гитанас Науседа в четверг отправляется с официальным визитом в Молдавию.

«Цель этого визита – продемонстрировать солидарность и поддержку целям европейской интеграции Молдавии», – говорится в сообщении президентской администрации.

Во время встречи с президентом Молдавии Майей Санду Г. Науседа обсудит ситуацию в Молдавии и готовность к предстоящим парламентским выборам, борьбу с пандемией и реализацию инициативы Восточного партнерства.

В Кишиневе руководитель Литвы также встретится с работающими в Молдавии литовскими экспертами, членами местной общины литовцев, примет участие в дискуссии с представителями неправительственных организаций.

В последние месяцы Молдавия переживает политический кризис. В середине апреля Конституционный Суд Молдавии постановил, что есть основания для роспуска парламента, поскольку он не смог за три месяца сформировать новое правительство.

Президент М. Санду в конце апреля подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах 11 июля.