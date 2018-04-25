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Г. Науседа отравляется в Брюссель на саммит ЕС, в центре внимания – Брексит и климат

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В четверг литовский президент Гитанас Науседа отправляется на двухдневный саммит Евросоюза в Брюсселе, где основное внимание планируется уделить переговорам с Великобританией по поводу торговых отношений и целям в сфере климатических изменений. 

Должностные лица ЕС отмечают, что время, отведенное на переговоры о торговле с Соединенным Королевством после Брексита, близится к концу. Основные дискуссии вызваны правилами, которые бы обеспечили равные условия для конкуренции и разрешениями на лов рыбы рыбаками ЕС в британских водах.  

Британия официально покинула ЕС в январе, спустя почти четыре месяца после референдума. 

Однако до 31 декабря, когда Британия покинет общий рынок ЕС и таможенный союз, Соединенное Королевство связано европейскими правилами. Если не удастся заключить договор, то британцы и ЕС вернуться к условиям Всемирной торговой организации, а это будет означать квоты и более значительные таможенные тарифы. 

Руководители ЕС также должны обсудить предложение Еврокомиссии по скорейшему сокращению выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. Брюссель призывает к 2030 году минимум на 55% сократить загрязняющие выбросы в атмосферу в Европе. Ранее была установлена цель в 40%.  

Г. Науседа намерен обратить внимание лидеров ЕС на инициативу «Зеленой Литвы» и ее цели, отметить готовность Литвы к поиску справедливых, надежных и эффективных способов реализации амбициозных целей климатической политики ЕС, говорится в сообщении Президентской администрации. 

Руководители ЕС также должны обсудить на встрече ситуацию в Беларуси и отношения с Россией, оценить имеющуюся эпидемиологическую ситуацию, прогресс в создании вакцины и координацию общего ответа ЕС на последствия, вызванные пандемий COVID-19.

До начала саммита ЕС президент встретится с руководителями стран Северной Европы и Балтии.  

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