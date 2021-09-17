Г. Науседа: Пенсии должны расти быстрее, чем средняя зарплата

Он также акцентировал, что существенные коррективы в налоговую систему следует вносить сейчас, однако это не означает, что налоги следует лишь повышать.

«Больше налоговой справедливости, больше пропорциональности в налогах, но это далеко не означает того, что налоги должны быть более высокими. У нас немало несовершенных установок, которые мы можем исправить, не повышая налоговое бремя», – сказал Г. Науседа.

По словам президента, в Литве по-прежнему существует значительная сегрегация регионов, на которую также влияет отсутствие финансовой грамотности муниципалитетов. «Иногда мы сводим их полномочия по принятию решений до абсурда, даже если представители регионов наверняка лучше всех знают реальную ситуацию на местах и ​​их решения могут быть наиболее успешными», — сказал президент.

«Сегодня муниципалитеты находятся в затруднительном положении и не могут брать кредиты для тех инвестиционных проектов, которые действительно для муниципалитета полезны и необходимы и принесут огромные выгоды в финансовом, экономическом и инфраструктурном плане», — добавил он.

Кроме того, Г. Науседа отметил, что вопросы земельной реформы также «сложно сдвинуть с места». По его словам, здесь муниципалитеты могут иметь решающее слово, но не могут этого сделать из-за негибкой государственной политики управления земельными ресурсами. «Это мешает инвестициям, созданию рабочих мест, от этого никто не выигрывает», — сказала Г. Науседа.

Во втором квартале этого года средняя заработная плата до налогов составляла 1566,4 евро (на 12% больше, чем год назад), а выплаченная на руки – 994,4 евро (на 11,8%). Средняя пенсия по старости в июле составила 413,8 евро, а с необходимыv стажем – 441 евро.

Правительство обещает в ближайшие три года активно повышать пенсии – после усовершенствования системы индексации уже в следующем году средняя пенсия составит 462 евро, в 2023-м – 499, в 2024 — 534 евро, а с необходимым стажем – соответственно 486, 527 и 566 евро.

Рост экономики позволяет расширить соцпакет

В бюджете следующего года намечается ускорить повышение пенсий, средств на социальную защиту и зарплат работникам государственного сектора, а средства на это будут получены благодаря намечающемуся росту экономики, говорит министр финансов Литвы.

«Рост (расходов бюджета. – BNS), наверное, будет заметен во многих областях благодаря росту экономики, однако такие исключительные сферы, которые привлекли повышенное внимание, – это рост пенсий, введение пенсии для одиноких лиц, средства на социальную защиту, а также некоторое повышение зарплаты, превышающее рост экономики, для работников госсектора», – сказала в интервью радиостанции Ziniu radijas Гинтаре Скайсте. «Будут повышаться и базовая величина, и минимальные коэффициенты, а также зарплаты учителям и медикам», – добавила она.

По словам министра, дополнительного внимания по-прежнему требуют экстремальная ситуация и управление ею. «Ситуация с пандемией, наверное, отчасти будет продолжаться еще и в следующем году — вакцинация, тестирование. Также экстремальная ситуация, связанная с мигрантами, то есть и строительство заграждения, и содержание самих мигрантов – в следующем году это тоже должно быть отражено в бюджете», – отметила Г. Скайсте.

По ее словам, именно из-за продолжающихся экстремальных ситуаций в следующем году дефицит государственных финансов будет выше планировавшихся ранее 3,5% внутреннего валового продукта (ВВП) – он может составить 4,2%.

Г. Скайсте говорит, что в 2022 году все еще будет действовать европейское исключение из правил фискальной дисциплины, поэтому пока не требуется быстро закрыть выросший из-за пандемии дефицит.

Расширение налоговой базы

По данным Министерства финансов, в 2019 году Совет Европы рекомендовал Литве расширять налоговую базу и переходить к источникам, налогообложение которых меньше вредит росту экономики.

Земля, находящаяся под лесными угодьями, и места долгосрочного строительства могут облагаться налогами, а налог на землю сельскохозяйственного назначения надо увеличить — такие планы представила вице-министр финансов Литвы Рута Билькштите.

На правительственном заседании обсуждался вопрос действенности налога на имущество при повышении самостоятельности муниципалитетов. Министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что налоги на некоммерческое жилье предлагают перевести из бюджета государства в бюджет муниципалитетов. «Эти средства могут пойти на улучшение инфраструктуры в регионах. Тогда и муниципалитеты будут заинтересованы в повышении налога. Кроме того, у муниципалитетов появится право развивать разные льготы. Сейчас большая часть льгот прописана в законе. Мне кажется, муниципалитетам виднее, кому нужны льготы. Последний аргумент: налог на недвижимость — это важнейший инструмент, который может остановить рост цен на рынке. Мне кажется, что сейчас это одна из самых актуальных тем», – сказала министр.

По словам вице–министра, в связи с налогом на недвижимость поступило немало предложений, в частности, «предлагают отказаться от большей части льгот, оставить только льготы для социально уязвимых групп, отказаться от льгот для религиозных обществ, за недостроенное строительство, за запущенные объекты. Что касается налога на землю, отказаться от льгот для фермеров, религиозных общин, обложить налогами лесную землю».

При обсуждении налога на некоммерческую недвижимость предлагают различные варианты. По утверждению экспертов, в международной практике льготы на некоммерческую недвижимость связаны с основным местом жительства. Как один из вариантов, предлагается не облагать налогом основное жилье стоимостью не более 150 тыс. евро, остальная недвижимость будет облагаться налогами. Дополнительные льготы могут ввести для малоимущих.