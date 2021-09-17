Акция протеста почти без инцидентов

Митинг организовал лидер Движения семей Литвы Раймондас Гринявичюс, который заявил собравшимся, что правительство должно отозвать ограничения, предусмотренные для тех, у кого с 13 сентября не будет паспорта возможностей.

«С этого следует начинать, чтобы снизить накал страстей, поскольку на следующем митинге эти люди могут и не вместиться на проспекте Гядиминаса», – сказал он.

«Мы все равно добились блокировки закона о партнерстве, добьемся и того, чтобы Стамбульская конвенция была выброшена в урну. Мы выбрали именно сегодня, 10 сентября, чтобы члены Сейма увидели, что мы от них не отстанем и добьемся еще большего», – сказал митингующим Р. Гринявичюс.

Он заявил участникам митинга, что этот протест «является мирным», и призвал собравшихся оставаться на Кафедральной площади и не идти ни к зданию правительства, ни к Сейму.

«Имейте в виду – никаких провокаций или шествий. Шествие не согласовано, наш митинг мирный. Это следующая ступень в наших хороших делах», – подчеркнул он.

Однако после митинга толпа людей направилась к зданию Сейма, где сотрудники полиции пытались преградить им путь. Когда сотни людей, скандирующих «Сейм – вон», приблизились к Лукишкской площади, дорогу им преградил полицейский кордон с автомобилями и сотрудниками полиции по предотвращению беспорядков.

Полиция по громкоговорителю объявила, что митинг Движения семей закончился, и призывала всех разойтись. Один подстрекавший к беспорядкам мужчина был повален на землю и задержан, свидетельствовали публикуемые в СМИ видеозаписи.

Несмотря на это, к Сейму по альтернативным проходам прошло несколько сотен человек.

У парламента также были выстроены силы специальной полиции по противодействию массовым беспорядкам.

Толпа стала собираться у Сейма примерно в 16 часов, в то самое время, когда парламент в соответствии с предварительным графиком должен был завершить первый рабочий день осенней сессии.

И все же парламентарии разошлись примерно на два с половиной часа раньше. Кроме того, парламент был огорожен забором по всему периметру.

По данным полиции, после митинга возникли беспорядки, во время которых были задержаны 20 человек, пострадавших не было.

«В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек: 19 человек задержаны за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один человек – за незаконное хранение наркотических веществ», – сказал журналистам начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

В числе этих нарушений – невыполнение законных требований, хождение по проезжей части. Два человека задержаны в рамках досудебного расследования о беспорядках, произошедших у Сейма ранее.

По словам представителей полиции, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, однако после окончания мероприятия толпа направилась к Сейму, но ей не позволили пройти к парламенту.

«В соответствии с планом полиции толпе не было позволено пройти дальше: возле Лукишкской площади мы запретили движение пешеходов, транспортных средств, и толпа была остановлена», – сказал начальник полиции Вильнюса.

«Пришлось задержать тех лиц, которые не выполняли законные требования полиции», – добавил он.

«Я думаю, что эти меры были нужны, и если бы не подготовка, не многочисленные силы полиции, вполне вероятно, что у нас был бы сценарий, подобный тому, что имел место месяц назад», – сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По данным Р. Пожелы, пострадавших во время пятничных событий не было.

«Информацией о раненых ни среди полицейских, ни среди участников митинга, ни среди горожан или гостей на этот момент мы не располагаем», – сказал он.

Нет данных и о том, чтобы было испорчено городское имущество или имущество жителей.

«Мы пытались сказать, что Кафедральная площадь – не самое подходящее место для таких мероприятий. Да, оно лучше, чем возле Сейма, но не самое подходящее. Так что выбранное место и специфика мероприятия вызвали проблемы – в этой связи приходится сожалеть и принести извинения жителям и гостям Вильнюса за причиненные неудобства», – сказал Р. Пожела.

Тем временем

Задержаны подозреваемые

В рамках расследования беспорядков у Сейма Литвы, которые имели место 10 августа, были задержаны еще три подозреваемых, подтвердили BNS в прокуратуре.

«В данный момент им предъявляются подозрения», – подтвердил BNS прокурор Отдела расследования оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры Нериюс Пушкорюс.

Полиция задержала Андрея Лобова и Антанаса Кандротаса, третьего подозреваемого должностные лица не называют. Были произведены обыски.

А. Лобов стал известен еще во время гарлявских событий. Представители прокуратуры утверждают, что проводится общее расследование беспорядков у Сейма в связи с тем, что у некоторых их участников были обнаружены наркотические вещества. Расследуется и эпизод незаконного сбора информации о частной жизни лица. Расследование было начато в качестве реакции на появившиеся в соцсетях предложения за вознаграждение раскрыть персональные данные должностных лиц, участвовавших в подавлении беспорядков у Сейма.

«Есть одно расследование и три статьи», – сообщил BNS контролирующий расследование прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Ромуалдас Бетингис.

Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования были задержаны 38 человек, в деле 23 пострадавших.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ