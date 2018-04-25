Г. Науседа: план санкций для Беларуси утвержден, можно ожидать санкций и от США

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что после достижения договоренности Евросоюза (ЕС) по санкциям для белорусского режима можно ожидать санкций и от США.

«Литва возвращается на родину с добрыми вестями — план санкций для Беларуси утвержден, теперь можно надеяться, что и США не замедлят утвердить свой план санкций», — говорится в присланном агентству BNS из Брюсселя комментарии президента.

«Таким образом, у нас будет ответ всех основных регионов на то, что происходит в Беларуси, и, главное, что мы оправдаем ожидания жителей Беларуси, которые не раз говорили — делайте что-нибудь, потому что нам в одиночку победить намного труднее, если вы нам не поможете», — добавил он.

По его словам, вопрос о санкциях для Минска был сложным, однако главное, что был достигнут положительный результат.

«На самом деле это был довольно сложный процесс, потому что он он был связан с конфликтом в Средиземном море, и нам пришлось очень долго обсжудать оба вопроса», — сказал Г. Науседа.

Он поблагодарил всех коллег за достигнутый результат, а также представителей Греции и Кипра — «за гибкость».

Решение европейских лидеров позволяет ввести запреты на поездки и заморозить имущество примерно для 40 представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и репрессии против мирных участников протестов.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что самого А. Лукашенко среди этих лиц нет.