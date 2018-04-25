Генсек ООН предупредил о возможности глобальной рецессии из-за пандемии

Фото pixabay.com

Кредиторы должны списать часть долгов и продлить сроки внесения платежей странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, сообщает ТАСС.

«Если не начнем действовать прямо сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая сведет на нет десятилетия и сделает абсолютно недостижимой повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — предупредил глава ООН.

«Облегчение долгового бремени не может ограничиваться только наименее развитыми странами, оно должно быть распространено на все развивающиеся государства со средним доходом, которые нуждаются в нем, — сказал генсек. — У этих государств должно быть больше времени для осуществления платежей. Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами».

Кроме того, по словам Антониу Гутерриша, международные финансовые учреждения должны получить больше ресурсов для увеличения финансирования развивающихся стран со средним доходом, которые находятся в наиболее уязвимом положении и сильно обременены долгами.

По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в этом году мировая экономика по оптимистичному сценарию недосчитается $6,3 трлн и сократится на 1,5-3%. Это менее пессимистичный прогноз, чем у других международных организаций. Так, МВФ прогнозирует по итогам текущего года спад в размере 4,9%, Организация экономического сотрудничества и развития — 6% (7,6% в случае второй волны коронавируса), Всемирный банк — 5,2%. Однако, по мнению экспертов ЮНКТАД, отскок следующего года будет не столь значительным, как предсказывают МВФ и Всемирный банк.