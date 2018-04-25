Г. Науседа положительно оценивает готовность С. Гентвиласа быть министром

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Литовский президент Гитанас Науседа положительно оценивает готовность либерала Симонаса Гентвиласа занять пост министра окружающей среды, однако придется убедить часть общественности в том, что он подходит для того, чтобы стать министром, заявил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

«Президент считает, что кандидат профессионально готов занять эту должность. Однако, также очень важно убедить часть общества, которая в данный момент не довольна ситуацией в сфере окружающей среды, в том, что он готов занять эту должность», – сказал А. Бубнялис во вторник на пресс-конференции.

Советник отметил, что во вторник во время беседы Г. Науседы с С. Гентвиласом «совпали оценки президента и кандидата в вопросе потребности Литвы ставить перед собой более решительные действия по климатическим изменениям», а также по стремлению к тому, чтобы охрана окружающей среды и внимание к климатическим изменения «были интегрированы во все сферы жизни».