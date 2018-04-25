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Г. Науседа положительно оценивает готовность С. Гентвиласа быть министром

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа положительно оценивает готовность либерала Симонаса Гентвиласа занять пост министра окружающей среды, однако придется убедить часть общественности в том, что он подходит для того, чтобы стать министром, заявил  пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. 

«Президент считает, что кандидат профессионально готов занять эту должность. Однако, также очень важно убедить часть общества, которая в данный момент не довольна ситуацией в сфере окружающей среды, в том, что он готов занять эту должность», – сказал А. Бубнялис во вторник на пресс-конференции.

Советник отметил, что во вторник во время беседы Г. Науседы с С. Гентвиласом «совпали оценки президента и кандидата в вопросе потребности Литвы ставить перед собой более решительные действия по климатическим изменениям», а также по стремлению к тому, чтобы охрана окружающей среды и внимание к климатическим изменения «были интегрированы во все сферы жизни».

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Обсуждались также приоритетные задачи – усиление госконтроля, пересмотр налоговых льгот, неблагоприятных для окружающей среды, соглашение по защите лесов и охраняемых территорий, необходимость поиска решения вместе с министерством сельского хозяйства слаженных практик хозяйствования.  

Президент Литвы уже встретился с 8 из 14 предложенных кандидатов в министры. 

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