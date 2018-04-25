Г. Науседа получил предупреждения о возможных санкциях по независимости госконтроля

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

🔊 Воспроизвести

Государственный контролер Арунас Дулькис в четверг предупредил президента Литвы Гитанаса Науседу, что независимости аудитного учреждения грозит угроза, и в связи с этим Литва может дождаться финансовых санкций Евросоюза.

А. Дулькис утверждает, что независимости аудитного учреждения угрожает вступивший в силу в этом году закон, предусматривающий, что работников для Госконтроля выбирает Департамент госслужбы.

«Я сказал президенту, что с января я чувствую себя, словно под осадой. У меня связаны руки в вопросе управления персоналом», – сказал BNS А. Дулькис после встречи с президентом.

«Если у Еврокомиссии возникнут сомнения в том, что в Государственном контроле аудиты проводили не независимые работники, Еврокомиссия может прибегнуть к мерам по остановке финансовых потоков Литве», – предупредил контролер.

По его словам, Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) особо важна самостоятельность Госконтроля потому, что ему поручены функции фискального ведомства по оценке госбюджета.

А. Дулькис также утверждает, что за ситуацией с Госконтролем внимательно следит Европейская палата аудита, оценка которой может привлечь внимание и в Европарламенте.

Администрация президента после встречи упомянула, что может предложить поправки к закону о Госконтроле.

Последние новости