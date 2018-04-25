В День памяти жертв геноцида евреев в Литве — Марш живых в Паняряй

Фото lzb.lt

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В понедельник в ознаменование Дня жертв геноцида евреев в Литве имена жертв будут зачитаны в Вильнюсской хоральной синагоге.

Имена жертв будут перечисляться в синагоге в течение часа, там можно будет зажечь свечу, чтобы почтить память погибших.

Память жертв также будет отмечена на столичной площади Рудининку.

Во второй половине дня от железнодорожного вокзала Паняряй к Мемориалу Панеряй пройдёт ставший уже традиционным Марш живых под названием «По дороге памяти». Около мемориала жертвам Холокоста запланирована и поминальная церемония.

Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве приглашает учителей и учащихся вспомнить об уничтоженных в период Холокоста многочисленных еврейских общинах в Литве, отправиться в места массовых убийств по тем дорогам, по которым гнали евреев в их последний путь. В Литве таких мест — более 200.

В воскресенье для посетителей был открыт двор бывшей библиотеки Вильнюсского гетто. В ближайшие несколько лет в здании бывшей библиотеки Вильнюсского гетто планируется создать Музей Холокоста в Литве и Мемориальный музей Вильнюсского гетто, сообщает Государственный еврейский музей им. Вильнюсского Гаона.

23 сентября 1994 года был провозглашён Днём памяти жертв геноцида евреев в Литве, посвящённый жертвам ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году. Тогда в сентябре последние выжившие евреи — жители Вильнюса — были убиты или вывезены в концентрационные лагеря.

За годы Холокоста нацисты и их местные пособники в Литве убили более 90% из проживавших в стране более 200 тыс. евреев.

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