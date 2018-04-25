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Литва представила Латвии и Эстонии план торговли электроэнергией с третьими странами

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В связи с шагами Латвии по переносу торговли с третьими странами на границу с Россией оператор передающей системы Литвы Litgrid обращает внимание, что у Латвии есть только одна перемычка с Россией и может быть проблематично обеспечить безопасность региональных поставок электроэнергии.

Компания Litgrid представила операторам Латвии и Эстонии региональную методику торговли электроэнергией с третьими странами, а также обратилась за консультациями в Еврокомиссию (ЕК).

В Litgrid в пятницу сказали BNS, что Литва представила свою методику в ответ на методику, подготовленную Латвией и Эстонией. Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться.

«Один из важнейших принципов предлагаемой Litgrid методики – стремление дать оценку надежности системы (…). Это значит, что если у Латвии с Россией только одна линия, то торговля электроэнергией невозможна из-за безопасности поставок, потому что в случае отключения единственной линии для обеспечения импорта из России должна использоваться инфраструктура других стран», – говорится в сообщении Litgrid.

В среду латвийский и эстонский операторы AST и Elering обнародовали на бирже Nord Pool сообщение, в котором говорится, что они подготовили методику для торговли с Россией.

Компания AST в августе комментировала BNS, что с учетом намерений Литвы снизить пропускную способность с Белоруссией после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС до 0 мегаватт есть стремление обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией.

Сейчас торговля стран Балтии электроэнергией с третьими странами осуществляется исключительно через литовскую границу.

BNS

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