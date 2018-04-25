Г.Науседа получил заверение В.Зеленского по экспорту удобрений в Украину

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что получил заверение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина весной завершит исследование рынка удобрений, которые вызывают беспокойство у литовских производителей удобрений.

На совместной пресс-конференции после встречи в Вильнюсе Г. Науседа выразил надежду, что литовские компании смогут свободно выходить на украинский рынок удобрений.

«Мы обсудили вопрос об удобрениях, который поначалу был несколько проблемным, но нас заверили, что весной следующего года исследования импорта удобрений и рынка удобрений в Украине будут завершены», – сказал Г. Науседа журналистам.

«Я считаю, что мы беспрепятственно сможем продолжать сотрудничество и наши предприятия по производству удобрений смогут свободно торговать на этом рынке», – добавил глава государства.

Представители бизнеса и правительства Литвы обеспокоены тем, что инициированные в Украине в связи с защитой рынка исследования относительно аммиачной селитры и комплексных удобрений могут закончиться введением таможенных пошлин или квот.

Это может повредить экспорту компаний Lifosa и Achema в Украину.

Как утверждают дипломатические источники, литовские должностные лица уже некоторое время поднимают этот вопрос на двусторонних встречах с представителями украинских властей, а также попросили поддержки у Еврокомиссии (ЕК).

Власти Украины говорят, что исследования начаты в связи с ростом объемов импорта из третьих стран, но критики полагают, что в них могут быть заинтересованы местные олигархи, занимающиеся производством удобрений.

Г. Науседа на пресс-конференции выразил надежду, что структура торговли Литвы и Украины со временем будет меняться – на смену преобладающему сейчас экспорту минерального топлива и удобрений из Литвы в Украину придет сотрудничество бизнеса, создающее добавленную стоимость.

По словам президента Литвы, большую перспективу в Украине видят литовские энергетические предприятия, особенно производители солнечных электростанций, литовцы также надеются прочнее закрепиться на украинском рынке розничной торговли.