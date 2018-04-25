В.Синкявичюс вступает в должность еврокомиссара по окружающей среде

В.Синкявичюс с декабря вступает в должность европейского комиссара по окружающей среде и океанам.

Главная избирательная комиссия (ГИК) в четверг прекратила действие мандата члена Сейма от Союза крестьян и зелёных Литвы Виргиниюса Синкявичюса.

Срок полномочий В.Синкявичюса, утверждённого на пост комиссара Европейской комиссии (ЕК), прекращается с пятницы, последний его рабочий день в качестве члена Сейма — четверг, 28 ноября.

В.Синкявичюс был избран в Сейм в Шяшкинском одномандатном округе столицы, но никаких новых выборов здесь не будет.

Согласно закону, новые выборы не проводятся в одномандатном округе, если до очередных выборов в Сейм остаётся менее года.

«В одномандатном округе Шяшкине не будет новых выборов, и в Сейме будут работать 140 членов», — сказала BNS председатель ГИК Лаура Матийошайтите.

Ему 29 лет, и Синкявичюс будет самым молодым комиссаром в истории Сообщества.

Пока не ясно, кто заменит В.Синкявичюса на посту министра экономики и инноваций в правительстве. Партии правящей коалиции должны договориться по этому вопросу.