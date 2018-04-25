Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп «возможно, самый сложный вызов» для ЕС, поскольку он «молится» о распаде блока, сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.

«Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза», — заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений. По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС «удивляет и раздражает».

Напомним, депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.