Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же молодчики

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Полиция Каунасского уезда сообщила в четверг, что одни и те же молодые люди подозреваются в причинении вреда мечети и синагоге в Каунасе.

17 ноября были разбиты окна находящейся в центре города мечети. 23 ноября на доске объявлений еврейской религиозной общины близ Каунасской хоральной синагоги была обнаружена антисемитская надпись «Heil Hitler», сделанная аэрозольной краской.

Считается, что оба преступления были совершены одними и теми же подростками.

Полиция сообщает, что во взаимодействии с религиозными общинами были выявлены три человека: 17-летний и 18-летний подростки и 15-летняя девушка.

Один из них, 17-летний, подозревается в причастности только в причинении вреда мечети, а двое других подозреваются в акции против еврейской общины в Каунасе 23 ноября.

Эти двое подростков также подозреваются в поджоге в доме на проспекте Саванорю в Каунасе 26 ноября, сообщили в полиции.

В настоящее время ведутся допросы задержанных и другие процессуальные действия досудебного расследования, поскольку может быть выявлено больше уголовных преступлений.

По данным полиции, 18-летний подросток задержан, а 15-летняя девушка передана под родительский надзор.

Уничтожение или порча имущества, а также подстрекательство вражды против любого народа, расы, этнической, религиозной или иной группы лиц наказываются лишением свободы сроком до 5 лет.

Статьи по теме