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Начато расследование в связи с надписью Heil Hitler на синагоге в Каунасе

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Начато расследование в связи с надписью Heil Hitler на синагоге в Каунасе

Фото Simonas Gurevičius/ facebook.com

Литовская полиция начала досудебное расследование в связи с надписью Heil Hitler на Каунасской хоральной синагоге, которая прославляет лидера нацистской Германии. 

«Происшествие зарегистрировано. Начато досудебное расследование» – сообщил BNS в субботу вечером представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

По его словам, расследование начато в связи с разжиганием ненависти. За это предусматривается штраф, ограничение свободы, аресты или лишение свободы сроком до двух лет. 

Фотографией надписи поделился в социальной сети «Фейсбук» председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс, отметив, что это проявление антисемитизма. 

«Я верю, что это провокация с целью не только осквернить еврейский молельный дом, но и празднование Дня литовской армии, Каунас, будущую культурную столицу Европы, а также и Литву, которая встречает год еврейской истории», – написал С. Гурявичюс.  

«Несомненно – это проявление антисемитизма, и давайте признаем, что в последнее время их все больше», – добавил он.

В последнее время в Вильнюсе, Шяуляй и Каунасском районе фиксировались пять сходных случаев – появлялись свастики, перечеркнутая звезда Давида, в Шяуляй выпад вандалов пережил памятник еврейскому прмышленнику XX века Хаиму Френкелю.

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