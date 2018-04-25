Начато расследование в связи с надписью Heil Hitler на синагоге в Каунасе

Литовская полиция начала досудебное расследование в связи с надписью Heil Hitler на Каунасской хоральной синагоге, которая прославляет лидера нацистской Германии.

«Происшествие зарегистрировано. Начато досудебное расследование» – сообщил BNS в субботу вечером представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

По его словам, расследование начато в связи с разжиганием ненависти. За это предусматривается штраф, ограничение свободы, аресты или лишение свободы сроком до двух лет.

Фотографией надписи поделился в социальной сети «Фейсбук» председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс, отметив, что это проявление антисемитизма.

«Я верю, что это провокация с целью не только осквернить еврейский молельный дом, но и празднование Дня литовской армии, Каунас, будущую культурную столицу Европы, а также и Литву, которая встречает год еврейской истории», – написал С. Гурявичюс.

«Несомненно – это проявление антисемитизма, и давайте признаем, что в последнее время их все больше», – добавил он.

В последнее время в Вильнюсе, Шяуляй и Каунасском районе фиксировались пять сходных случаев – появлялись свастики, перечеркнутая звезда Давида, в Шяуляй выпад вандалов пережил памятник еврейскому прмышленнику XX века Хаиму Френкелю.