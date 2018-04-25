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Данные 1,2 млрд пользователей оказались в Сети

Фото pixabay.com

Информация о 1,2 млрд пользователей социальных сетей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github оказалась в открытой базе данных, сообщает Wired со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Винни Тройя.

По его словам, в Сеть попали сведения из профилей. В их числе – 50 млн номеров телефонов и записи из истории трудоустройства.

В базе данных не было паролей аккаунтов или номеров банковских карт. Чья это база данных – неизвестно, файл находится на сервисе Google Cloud. Его наименование указывает на компанию People Data Labs. Однако основатель фирмы Шон Торн сказал, что они не пользуются сервисом.

Тройя обратился в ФБР и рассказал о базе данных. Уже через несколько часов она была заблокирована.

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

Основатель компании Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

korrespondent.net

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