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А.Дуда пригласил Г.Науседу на годовщину Грюнвальдской битвы

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Польский президент Анджей Дуда в четверг пригласил главу Литовского государства Гитанаса Науседу на торжества по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы. 

На совместной пресс-конференции в Вильнюсе спонтанно принял такое приглашение. 

«Я приглашаю на 610-ую годовщину Грюнвальдской битвы. Полагаю, что будет много реконструкций, которые прекрасно воссоздадут ход битвы, и мы сможем порадоваться победе Польши и Литвы», – сказал А. Дуда.

«Так спонтанно президент Польши меня пригласил, (…) я вот также спонтанно принимаю это приглашение», – ответил ему Г. Науседа.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. 

В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев. 

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