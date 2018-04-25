Г.Науседа предлагает сократить число судей Верховного суда

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Литовский президент Гитанас Науседа предлагает сократить количество судей Верховного суда Литвы (ВСЛ).

В декрете главы государства предлагается, чтобы с 15 декабря ВСЛ состоял из 33 судей, а с июня следующего года – из 32. В данный момент установлено, что в ВСЛ работают 35 судей.

«Повышение общественного доверия к судам осложнится, если не будет обеспечена эффективность их работы. Это означает, что количество штатных единиц судей должно быть оптимальным и соответствовать трудовой нагрузке, приходящейся на эти суды», – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

По мнению президента, после сокращения числа судей ВСЛ сэкономленные средства можно будет использовать для повышения числа судей в других судах, где нагрузка очень велика.

Статистики свидетельствует о сокращении полученных и принимаемых жалоб в ВСЛ.

После сокращения судей ВСЛ их количество на душу населения станет сходным с показателями во многих странах Евросоюза.

В предыдущий раз число судей ВСЛ сокращалось в 2012 году, тогда сократилось с 37 до 35.