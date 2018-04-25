Г.Науседа посетит центр кибербезопасности в Каунасе

Национальный центр кибербезопасности действует в двух равноценных подразделениях в Вильнюсе и Каунасе.

Замминистра обороны Эдвинас Керза сказал, что в Каунасе ведется научная деятельность – создаются кибертехнологии, искусственный интеллект, различные сенсоры.

«Мы хотим показать президенту и наши лаборатории, и ученых, которые работают в центре», – сказал вице-министр.

Созданию центра и его деятельности способствуют и специалисты Центра кибербезопасности Пенсильванской гвардии США, они помогли оборудовать лаборатории, физически обеспечивали безопасность систем во время президентских выборов и выборов в Европарламент в прошлом году.

Центр в Каунасе пока находится во временных помещениях, в новое здание на территории Егерского батальона им. Витаутаса Великого он будет перенесен во второй половине 2021 года.

Согласно правительственному плану, утвержденному полгода назад, из каунасского подразделения могут управляться создаваемые по инициативе Литвы Силы быстрого кибернетического реагирования ЕС.