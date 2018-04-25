Кабмин намерен временно разрешить возвращение зеленых стрелок

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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Неверович сообщил, что в среду правительство должно разрешить временно вернуть знаки зеленые стрелки-дорожные указатели, позволяющие поворачивать на право.

«Еще в эту среду, то есть завтра, мы планируем (…), чтобы был выдвинут проект постановления. У нас уже подготовлен этот проект, чтобы продлить срок действия зеленых указателей», — сказал журналистам министр во вторник.

По его словам, окончательное решение по установке стрелок на конкретных перекрестках примет министерство по предложению муниципалитетов, с учетом промежуточных рекомендаций экспертов.

Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна.