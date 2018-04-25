Г.Науседа посетит Круонисскую гидраккумулирующую электростанцию

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник посетит Круонисскую гидраккумулирующую электростанцию (КГЭС) в связи с заявлениями Литвы, что она не позволит использовать никакую свою инфраструктуру для нужд Белорусской АЭС (БелАЭС).

Во время визита главу государства подробно ознакомят с деятельностью КГЭС, важностью для надежности электроэнергетической системы Литвы и региона, планирующимися возможностями электростанции, будут обсжудаться угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщил офис президента.

Г. Науседа также примет участие в дискуссии с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, руководством государственной группы энергопредприятий Ignitis grupe и оператора энергопередающей системы Litgrid.

Компания Litgrid в июне подчеркнула, что по литовским законам инфраструктура КГЭС не может использоваться ни в каких случаях для резервных целей БелАЭС и что там «даже технически демонтирована автоматика, которая обычно действовала, если аварийно отключались объекты такого размера, как БелАЭС».

Глава Litgrid Дайвис Вирбицкас сказал BNS, что такая позиция не раз объяснялась и Беларуси, однако внятного ответа от это страны, как будут обеспечиваться резервы БелАЭС, не последовало.

КГЭС — единственная такая электростанция в странах Балтии, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может в течение пяти минут запуститься после системной аварии.

КГЭС мощностью 900 мегаватт, на которой четыре агрегата, управляет принадлежащее Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba.