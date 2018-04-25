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Г. Науседа пожелал успехов И. Шимоните, а правящим справиться с ситуацией с COVID-19

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа поздравляет консерваторов с победой на выборах и желает успехов Ингриде Шимоните в роли будущего главы правительства. 

«Я поздравил Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) с победой на выборах, сомневаться в которой не приходится. Поскольку эта партия представила своего кандидата в премьеры И. Шимоните, думаю, совершенно логично пожелать И. Шимоните успехов на посту премьера. Однако до этого нужно проделать всю необходимую работу по формированию коалиции и распределении министерских портфелей», — сказал Г. Науседа после встреч с партиями в понедельник. 

Говоря о формировании будущего кабмина, президент отметил, что требования к министрам будут следующие: опыт, политическая воля и способность выполнить намеченную работу в течение срока полномочий. 

На вопрос, обсуждались ли вероятные кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, Г. Науседа ответил, что некоторые фамилии прозвучали, но называть их преждевременно. 

Он также подчеркнул, что, помимо постов министров обороны и иностранных дел, для него также особенно важно, кто возглавит министерства здравоохранения и образования, науки и спорта, «так как от этих секторов в значительной мере будет зависеть будущее Литвы». 

Г. Науседа также сказал, что надеется договориться с будущей правой коалицией о дорожной карте создания государства всеобщего благосостояния, призвал не забывать и об ожиданиях избирателей, которые голосовали за оппонентов правых. 

 «(…)  Могу позитивно констатировать, что все мы видим будущее Литвы примерно одинаково. Литва дожна быть «зеленым», инновационным государством, гарантирующим социальный мир, а этого нельзя достичь, не снижая социальную региональную отчужденность, которая сейчас велика», — сказал глава государства. 

По его словам, все еще приходится констатировать, что в Литве «есть электорат крупных городов, есть электорат регионов, и эти голоса иногда распределяются поровну». 

Г. Науседа призвал правящих сохранить ответственность за управление ситуацией с COVID-19

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил с лидерами партий итоги парламентских выборов и говорит, что призвал завершающих срок полномочий правящих до последней минуты сохранять ответственность за надлежающее управление ситуацией с COVID-19.

«Сегодня мы видим на самом деле пугающие цифры, статистику роста заболеваемости коронавирусом (…) Поэтому на встрече с представителями Литовского союза «крестьян» и «зеленых», конкретно — премьеру Саулюсу Сквярнялису и главе партии Рамунасу Карбаускису я подчеркнул, что ответственность следует сохранить до последнего дня работы, последней минуты работы», — сказал президент журналистам после встречи. 

«Та работа, которая является обязательной для сохранения жизней людей, должна быть сделана максимально оперативно и эффективно», — сказал Г. Науседа. 

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