Г. Науседа: правительство и сейм приняли правильные решения по компенсации роста цен

Он полагает, что за это правительство и сейм можно похвалить.

«У меня легко язык поворачивается хвалить и правительство, и сейм, когда есть повод для этого, но я, конечно, не буду хвалить там, где хвалить не за что», — подчеркнул Г. Науседа.

По его словам, государственная помощь дорого обходится бюджету, но Литва ничем не выделяется на фоне других стран Евросоюза.

«Это было сделано, был предложен действительно адекватный сложившейся ситуации пакет мер, хотя и стоивший немало бюджетных денег, сегодня речь идет почти дефиците бюджета, составляющем почти 5 процентов от валового внутреннего продукта, это немало, но, поверьте, многие страны Евросоюза приняли вполне похожие, и, я бы сказал, сопоставимые пакеты мер», — добавил Г. Науседа.

В госбюджете на 2023 год предусмотрено 1,848 миллиарда евро на компенсацию возросших цен на электроэнергию и газ для домохозяйств и предприятий, инвестиции в возобновляемую энергетику. Только на компенсацию цен на газ и электроэнергию жителям было выделено 812 млн евро, а предприятиям — более 200 млн евро.

Кроме того, компании, чьи затраты на электроэнергию составляют не менее 10 процентов, смогут не платить налоги до конца апреля, а 30 миллионов евро помощи будут распределены между компаниями, основная деятельность которых входит в список крайне пострадавших отраслей.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено