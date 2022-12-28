Стало известно, когда будут оценивать шаги Украины на пути в Евросоюз

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В начале марта 2023 года ЕС будет оценивать шаги Украины на пути в Евросоюз, в тоже время возможно начало подготовки к переговорам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Все, что можно было сделать по этим семи рекомендациям до конца года, все, что требовало политического консенсуса, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов», — отметила вице-премьер.