США будут помогать Украине дальше — Блинкен

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он акцентировал, что что Соединенные Штаты будут помогать Украине ровно столько, сколько это потребуется.