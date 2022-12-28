США будут помогать Украине дальше — Блинкен

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Он акцентировал, что что Соединенные Штаты будут помогать Украине ровно столько, сколько это потребуется.
«Мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько понадобится. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины», — написал Блинкен.
Ранее Энтони Блинкен заверил в готовности Вашингтона оказать Киеву поддержку, в частности, в вопросе защиты инфраструктуры.korrespondent.net