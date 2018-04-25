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Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа призвал премьер-министра Саулюса Сквярнялиса обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с тем, чтобы она выяснила ситуацию вокруг асфальтирования дороги у его дома.

«Премьер мог бы легко решить этот вопрос путем обращения в Главную комиссию по служебной этике и с просьбой оценить все обстоятельства, и в результате оценки этих обстоятельств, мы бы увидели, как там обстоят дела», – сказал президент журналистам в Лондоне.

КГСЭ запросила информацию у правительства и у других ведомств о решениях, связанных с асфальтированием улицы, на которой проживает С. Сквярнялис. 

После получения этой информации комиссия будет решать, начинать ли расследование возможного нарушения служебной этики. 

Несколько недель назад по предложению Министерства транспорта Кабмин одобрил выделение дополнительных средств на асфальтирование улиц Вильнюсского района. 

Вильнюсское районное самоуправление выделило всю сумму в 300 тыс. евро на асфальтирование одной улицы, где проживает премьер. 

С. Сквярнялис заявил, что не вмешивался в вопросы, связанные с асфальтированием дорог. Он утверждает, что не знал о том, что средства, выделенные правительственным постановлением, будут направлены на асфальтирование дороги именно у его дома. 

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

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