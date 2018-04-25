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Министр Венгрии предупреждает о вероятности нового миграционного «цунами»

Photo by EU2018BG Bulgarian Presidency on Trendhype / CC BY

Выступая на пресс-конференции перед журналистами, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что миграционное давление на границы этой страны, а, следовательно, и на внешние границы ЕС, «будет постоянно расти».

В связи с этим он призвал ЕС уделить особное внимание вопросам безопасности в западно-балканских странах. По его информации, в этих странах в настоящее время скопилось около 98.000 нелегальных мигрантов, и эта масса представляет угрозу для Центральной Европы.

Сийярто напомнил, что турецкие коллеги сообщили недавно о 398.000 попытках незаконного пересечения границы за полгода 2019 года, что на 128.000 больше, чем за весь прошлый год.

Венгрия, сказал он, призывает международное сообщество сосредоточить усилия на том, чтобы помочь беженцам как можно быстрее вернуться в свои дома. Венгрия, по его уверениям, ведет «патриотическую политику». «Национальные интересы стоят во главе угла при принятии решений», сказал он, отметив географическое положение Венгрии в Центральной Европе, где, по его словам, «интересы Запада и Востока всегда находились в состоянии конфликта». По этой причине «следует ожидать значительных попыток влияния на [Венгрию] как с Востока, так и с Запада».

Отвечая на вопрос собкора АЗЕРТАДЖ, Сийярто сказал, что американский финансист Джордж Сорос и подконтрольные ему организации усиленно лоббировали, чтобы помешать кандидату от Венгрии получить портфель еврокомиссара в новом составе Еврокомисии, но эти усилия оказались тщетными. «Подавляющее большинство Европейского парламента поддержало предложенный новый состав, в котором венгерский политик Оливер Вархей получил пост уполномоченного по вопросам расширения ЕС», ответил он.

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