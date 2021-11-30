Г. Науседа пригласил главу ЮНЕСКО на открытие программы «Каунас – культурная столица Европы»

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Находящийся в Париже с визитом президент Литвы Гитанас Науседа во вторник пригласил генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай на предстоящее в следующем году в Каунасе инаугурационное мероприятие программы «Каунас – культурная столица Европы», сообщает офис президента.

Открытие программы намечается 22 января у арены Zalgiris.

Это второй город Литвы, который станет культурной столицей Европы, в 2009 году им был Вильнюс.

На встрече с Азулай Науседа обсудил важность мониторинга ЮНЕСКО в Крыму, актуальные темы образования, стремление Литвы внести каунасскую архитектуру модернизма в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы убеждены, что только многосторонним сотрудничеством можем реагировать на мировые вызовы и так находить устойчивые решения. Пришло время усилить роль и надежность ЮНЕСКО в авангарде секторов образования, науки, культуры, информации и коммуникации после пандемии COVID-19. Мы также поощрили бы ЮНЕСКО продолжать наблюдение за ситуацией в нелегально аннексированном Крыму», – сказал президент Литвы.

По его словам, Литва как вновь избранный член Исполнительного совета ЮНЕСКО будет содействовать созданию сильной, современной и устойчивой организации, поддерживая и жизненно важную роль организации в образовании.