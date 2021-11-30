Макрон поддерживает Литву в вопросе о мигрантах, Науседа призывает ЕС разрешить кризис

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Литве в связи с миграционным кризисом, и глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский союз (ЕС) должен найти способы разрешения проблемы с волнениями мигрантов у восточных границ Сообщества.

Он также подчеркнул необходимость снятия напряженности близ границ Украины, где Россия в последнее время наращивает военную активность.

«Мы видим, что в этих государствах (Беларуси и Украине – BNS) накапливаются определенные риски, на которые мы, как партнеры ЕС и НАТО, должны найти, как ответить», – сказал литовский лидер во вторник в Париже.

По его словам, Россия стягивает войска к границе с Украиной, и возникают риски для «территориальной целостности и суверенитету» этой страны.

Как сказал литовский президент, безопасность Киева должна быть обеспечена, потому что Украина «является очень важной территорией для Европы как гарант безопасности».

Стремятся укреплять сотрудничество

Говоря о миграционном кризисе в Литве, Латвии и Польше, глава государства подчеркнул неуважение Минска к правам человека и необходимость их защищать.

«К сожалению, мы видим, что белорусский режим, демонстрировавший неуважение к правам человека в отношении своих граждан, сейчас демонстрирует ровно такое же неуважение к правам человека мигрантов. (…) Поэтому я очень ценю и ваши усилия, и усилия ЕС, чтобы мы попытались найти способы, как предотвратить этот кризис, который становится гуманитарным кризисом», – сказал литовский президент, обращаясь к Макрону.

«Прежде всего, мы должны говорить о защите внешней границы ЕС. Уже немало сделано на уровне ЕС для усиления этой защиты. Мы действительно ощущаем эту поддержку. Нам следует работать над вопросом репатриации мигрантов и останавливать новые полеты в Беларусь, которые повышают эту опасность, что люди будут страдать у границы ЕС», – добавил он.

Как и другие западные лидеры, Макрон назвал кризис с мигрантами у восточных границ Сообщества осуществляемой Беларусью гибридной атакой. По его словам, Сообщество единодушно отреагировало на сложившуюся ситуацию, однако следует углублять сотрудничество, чтобы решить эту проблему.

«Мы стремимся укрепить сотрудничество. (…) Мы и в дальнейшем будем добиваться, чтобы Верховный комиссар ООН по делам беженцев (Филиппо Гранди – BNS) мог работать в Беларуси, организуя возвращение мигрантов в страны происхождения», – сказал французский президент.

«Нам следует усилить охрану границы и сотрудничать с третьими странами», – добавил он.

Изменения правовых актов Сообщества

Макрон заверил, что Европа поддерживает «восточные страны в деле обеспечения охраны границы».

Он также сказал, что миграционные кризис вскрыл определенные пробелы в правовых актах Сообщества: «Наша система управления беженцами и миграцией в ЕС может быть улучшена».

В конце октября лидеры ЕС призвали Европейскую комиссию предложить «все необходимые изменения для правовой системы ЕС».

Литва активно добивается пересмотра правовых актов Сообщества и закрепления в них четких правил, какие меры могут принимать страны, сталкивающиеся с гибридными атаками подобного рода.

В этом году из Беларуси в Литву в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в ноябре после ухудшения ситуации на границе введено чрезвычайное положение на месяц.