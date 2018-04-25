Г. Науседа приветствует инициативу Сквярнялиса о соглашении партий по образованию

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

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Литовский президент Гитанас Науседа в среду приветствовал инициативу премьера Саулюса Сквернялиса о соглашении партий по политике в сфере образования.

«Некоторые спрашивают, почему национальное соглашение по образованию не рождается в президентской администрации. Я как раз приветствую усилия заключения такого соглашения, исходящие не от президентской администрации, а начало общения самих партий», – сказал Г. Науседа журналистам после встречи с кабинетом министров.

По словам главы государства, президентская администрация пока не будет вмешиваться в переговоры партий, однако вовлечется в процесс, если возникнут нерешаемые вопросы.

«Если в будущем выяснится, что некоторые вопросы являются такими конфликтными, что не решаются, то мы точно предложим свои услуги как модератора или арбитра, и постараемся, чтобы в президентской администрации появилось место для того, чтобы расставить точки над «i» и добиться национального соглашения», – отметил президент.

Премьер Саулюс Сквернялис на этой неделе призвал партии подготовить соглашение по политике в сфере образования. Правительство считает, что соглашение обеспечило бы неизменность политики в этой сфере после каждых выборов.

Ранее лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис заявлял, что у «аграриев» уже есть проект предложения по этому соглашению, но пока оно не предается гласности.

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