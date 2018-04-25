Г. Науседа призывает ЕС открыться для Беларуси после завершения периода А. Лукашенко

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Евросоюзу (ЕС) следует открыться для Беларуси после того, как завершится период правления Александра Лукашенко.

Глава государства сказал это в понедельник после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Г. Науседа выразил надежду, что лидеры ЕС обсудят вероятное открытие рынка и экономическую помощь на предстоящей на этой неделе встрече в верхах.

«Нам нужно уже сегодня думать о будущем, хотя у нас сегодня есть пожары, которые мы должны тушить, мы должны защищать права человека в соседнем государстве», — сказал Г. Науседа на совместной пресс-конференции.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Вот почему мы: Литва, Латвия, Румыния, — инициируем постлукашенковский период, программируем, чем мы можем помочь и что можем сделать для пользы этого государства, когда демократическая Беларусь будет восстановлена», — сказал руководитель Литвы.

Он отметил, что большой пакет мер для будущего Беларуси, вскоре должен быть представлен в Европейском совете.

«Этот пакет мер должен включать в себя очень широкие меры, мы попытаемся представить их в ближайшее время в Европейском совете, пакет будет включать в себя и упрощение выхода на рынок ЕС, и диверсификацию экономики и энергетического сектора, и помощь гражданскому, мирному обществу, неправительственным организациям, упрощение доступа к финансовым ресурсам», — сказал Г. Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что «все это может побудить использовать потенциал Беларуси в будущем», а Европа может «очень многое сделать» для этого.

Глава Франции Э. Макрон пообещал пристально следить за подобными предложениями государств и согласился с необходимостью для Европы больше открыться для белорусского гражданского общества.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Мы будем следить за предложениями государств-членов, которые высказываются за такую повестку дня. Мы должны открыться, сотрудничать с гражданским обществом Беларуси, но, думаю, что политическое решение этого вопроса очень важно», — сказал Э. Макрон.