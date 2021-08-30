Г. Науседа призывает жителей не поддаваться попыткам дестабилизировать положение в стране

Литовский президент призывает общественность не поддаваться на попытки дестабилизации положения в стране, в ситуации не улучшающейся геополитической ситуации в регионе.
«Мое пожелание и обращение ко всем жителям Литвы – давайте не позволим дестабилизировать внутреннюю ситуацию, поскольку внешние силы как раз хотели бы это сделать, воспользовавшись подобным развитием событий», – заявил руководитель страны в понедельник журналистам в Пабраде.
«Я думаю, что мы точно найдем и достаточно мудрости, и достаточно культуры для диалога, чтобы решать эти проблемы, которые сегодня актуальны для всего мира – по-литовски, спокойно, достойно, с честью, и придем к необходимы решениям», – добавил он.
Об этом президент заявил, комментируя ситуацию в Афганистане, где после вывода военных США и союзников контроль над страной перенял Талибан, а афганцы, помогавшие союзникам эвакуируются.
«Мы видим не только события в Афганистана, но и более широкую геополитическую картину, и она в последнее время, в нашем регионе, к сожалению, не улучшается – мы вынуждены констатировать это открыто», – сказал Г. Науседа.
«Мы отмечаем разного рода усилия и даже попытки использовать эту ситуацию в политических целях при использовании определенных внутренних разногласий, и, конечно мы не можем такое допустить», –добавил он.