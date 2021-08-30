Г. Науседа призывает жителей не поддаваться попыткам дестабилизировать положение в стране

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Литовский президент призывает общественность не поддаваться на попытки дестабилизации положения в стране, в ситуации не улучшающейся геополитической ситуации в регионе.

«Мое пожелание и обращение ко всем жителям Литвы – давайте не позволим дестабилизировать внутреннюю ситуацию, поскольку внешние силы как раз хотели бы это сделать, воспользовавшись подобным развитием событий», – заявил руководитель страны в понедельник журналистам в Пабраде.

«Я думаю, что мы точно найдем и достаточно мудрости, и достаточно культуры для диалога, чтобы решать эти проблемы, которые сегодня актуальны для всего мира – по-литовски, спокойно, достойно, с честью, и придем к необходимы решениям», – добавил он.