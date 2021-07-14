Г. Науседа против строгих ограничений для не привитых

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В среду литовский президент Гитанас Науседа заявил, что не поддерживает строгих ограничений для людей, не привитых от коронавируса.

«Я не верю, что проблемы можно решать декретами, запугиваниями и привилегиями. Я всегда верю в силу мотивации», – заявил журналистам Г. Науседа.

По его словам, литовские ведомства не используют мотивационные меры для прививки людей.

Президент отметил, что строгие меры в отношении не привитых «вызвали бы противоположную реакцию», не только среди противников прививок, но и среди сомневающихся в пользе прививки.

«Это может оказать очень негативное воздействие», – сказал Г. Науседа.

Об этом он сказал в ответ на просьбу оценить инициируемые Францией строгие меры для поощрения вакцинации от COVID-19.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прививки с сентября будут обязательны для работников учреждений здравоохранения, домов престарелых и прочих людей, которые работают с уязвимыми группами населения.

Он сообщил, что с августа все желающие посещать бары и рестораны, торговые центры, пользоваться услугами пригородных поездов должны будут предъявлять «паспорт здоровья». Это означают, что они должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ответ теста на COVID-19.