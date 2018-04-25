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Г.Науседа рассматривает несколько кандидатов на пост главы ДГБ

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что рассматривает несколько кандидатов на пост главы Департамента госбезопасности, однако не исключает вероятности того, что на второй срок полномочий может быть назначен нынешний руководитель Дарюс Яунишкис. 

«Мы рассматриваем кандидатуры, однако сегодня бы еще не хотел объявлять, ведь идет выбор среди множества кандидатов. Я считаю, что мы сделаем это в ближайшем будущем, и конечно, согласуем с другими органами власти», – сказал в среду журналистам президент, находящийся в Казлу-Руде.

В ответ на вопрос, может ли возглавляющий сейчас службу Д. Яунишкис работать второй срок полномочий, глава государства сказал: «Есть такая возможность, как и у любого другого должностного лица, если это его возможности заступить на второй срок полномочий не ограничивают законы или правовые акты, такая же возможность есть у господина Дарюса Яунишкиса».

Срок полномочий Д. Яунишкиса завершился в апреле. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма. 

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