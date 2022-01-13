Г. Науседа с генсеком НАТО Й. Столтенбергом обсудит переговоры альянса с Россией

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Президент Гитанас Науседа в четверг по телефону обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом переговоры между НАТО и Россией и ситуацию с региональной безопасностью.

«Президент с руководителем НАТО обсудит прошедшие в Брюсселе результаты встречи НАТО и России и ситуацию с безопасностью в регионе», — заявила BNS представитель главы страны Кристина Беликова.

В среду НАТО с представителями России провели переговоры по ситуации рядом с Украиной, где Россия сосредоточила более 100 тыс. военных.

Союзники предупредили Россию, что не пойдут на компромисс, однако предложили Москве продолжать переговоры в целях снижения напряжения в регионе.

После переговоров Столтенберг заявил, что «позиции союзников по НАТО и России по этим вопросам очень сильно различаются».

Глава альянса отметил, что 30 членов НАТО не могут согласиться с главными требованиями Москвы о новом порядке в Европе. Он также подчеркнул, что России не будет дано разрешение в будущем накладывать вето на право Украины присоединится к альянсу.

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