LTG: мы готовы выполнять постановление правительства о договоре с «Беларуськалием»

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

Госпредприятие Литовские железные дороги (LTG) в среду заявило, что готово с февраля прекратить оказание услуг белорусскому производителю удобрений «Беларуськалий» и так выполнить принятое правительством постановление.

«Мы готовы выполнять принятое правительством постановление — учитывая его, с 1 февраля мы прекращаем оказание услуг «Беларуськалию» по договору от 2018 года», — заявил временный гендиректор Литовских железных дорог Эгидиюс Лазаускас в пресс-релизе компании.

Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, что договор между Литовскими железными дорогами и белорусских гигантом по производству калийных удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с «Беларуськалием» весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

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