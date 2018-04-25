В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Страны Балтии и Польша в среду договорились с Турцией, что она утвердит обновленные планы обороны для них, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

«Во время беседы мы договорились, что оборонные планы НАТО для стран Балтии и Польши будут утверждены», – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

Президентская группа по коммуникации распространила его позицию во время саммита НАТО. Перед его началом обсудить оборонные планы встретились главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Турции и генеральный секретарь НАТО.

Других подробностей о содержании соглашения пока нет. Комментарии президента для журналистов запланирована примерно в 16 часов.

Турция единственная отказывалась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши, пока не будет договорено о подобном плане для самой Турции. Больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).