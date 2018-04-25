Г.Науседа: самоуправлениям недостаточно помощи от Минздрава, Минобразования

Самоуправлениям Каунасского региона недостаточно решений о помощи от Министерства образования, науки и спорта (МОНС), Министерств здравоохранения, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
На встрече в понедельник с руководством самоуправления Каунасского региона в Бирштонасе он сказал, что многие мэры жалуются на отсутствие должного внимания от Министерства образования в плане подвоза школьников, вовлеченного дошкольного образования и других проблем.
На пресс-конференции в понедельник президент сказал, что, как его заверили все участвовавшие во встрече с ним мэры, лечебные учреждения их самоуправлений до сих пор не получили компенсации за связанные с коронавирусом расходы, то есть за средства защиты и другие закупки.
По словам президента, министр здравоохранения заверил его, что вопрос решается. Г. Науседа обещал не оставить этот вопрос, и выразил надежду, что его решение сдвинется с мертвой точки.