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Г.Науседа: самоуправлениям недостаточно помощи от Минздрава, Минобразования

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Самоуправлениям Каунасского региона недостаточно решений о помощи от Министерства образования, науки и спорта (МОНС), Министерств здравоохранения, говорит президент Литвы Гитанас Науседа. 

На встрече в понедельник с руководством самоуправления Каунасского региона в Бирштонасе он сказал, что многие мэры жалуются на отсутствие должного внимания от Министерства образования в плане подвоза школьников, вовлеченного дошкольного образования и других проблем. 

Susitikimas su Kauno regiono merais/ Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

На пресс-конференции в понедельник президент сказал, что, как его заверили все участвовавшие во встрече с ним мэры, лечебные учреждения их самоуправлений до сих пор не получили компенсации за связанные с коронавирусом расходы, то есть за средства защиты и другие закупки. 

По словам президента, министр здравоохранения заверил его, что вопрос решается. Г. Науседа обещал не оставить этот вопрос, и выразил надежду, что его решение сдвинется с мертвой точки. 

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